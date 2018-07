Werke so bedeutender Maler wie Georg Baselitz, Joseph Beuys oder Markus Lüpertz sind darunter. Franz von Bayern berät noch heute bedeutende Museen. Sein Expertenwissen brachte er auch als Mitglied des International Council beim "Museum of Modern Art" in New York ein. Seit 2008 ist der Adlige Ehrendoktor der LMU.