80 Euro Beute U-Bahn-Räuber mit schlechtem Gedächtnis vor Gericht

München -"Ich bin ihm halt ziemlich auf die Nerven gegangen", räumt Frank E. (Name geändert) am Dienstag vor Gericht ein. Zur Debatte steht ein Vorfall vom Februar 2017. Der Staatsanwalt wirft Frank E. vor, einen Münchner mitten in der Nacht in der Kafkastraße in Neuperlach von hinten umgeschubst und ihm seinen Geldbeutel mit rund 80 Euro gestohlen zu haben.