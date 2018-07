Spektakulärer Unfall auf der A8 - Rettung dauert eine Stunde

Etwa gegen 10.30 Uhr war ein Autotransporter-Gespann in Fahrtrichtung München auf das Heck eines Sattelzugs aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein nicht ausreichend gesicherter Ford Ranger von der Ladefläche in das Führerhaus des Lkw geschoben. Das dahinter geladene Fahrzeug hob ab, flog über den Ranger, schlug in die Front des Führerhauses ein und kam dort aufrecht zum Stehen. Zwischen den Trümmern wurde der Fahrer des Gespanns schwer verletzt eingeschlossen.