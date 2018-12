76. Ausgabe im Januar Sandra Oh und Andy Samberg moderieren die Golden Globes

Nicht nur die Nominierungen für die 76. Ausgabe der Golden Globe Awards werden am heutigen 6. Dezember bekanntgegeben. Inzwischen ist auch enthüllt, wer bei der Veranstaltung am 6. Januar in Beverly Hills durch den Abend führen wird. Als Moderatoren-Duo haben sich die Verantwortlichen für Sandra Oh (47) und Andy Samberg (40) entschieden. Das wurde über den offiziellen Twitter-Account der Veranstaltung verkündet.