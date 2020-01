75. Jahrestag Königin Letizia und Königin Máxima bei Auschwitz-Gedenkfeier

Es war eine bewegende Veranstaltung: In dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau haben am Montag in Polen Überlebende, Angehörige sowie Staats- und Regierungschefs dem 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers gedacht. Unter den offiziellen Gästen befanden sich auch das spanische Königspaar Felipe (51) und Letizia (47), das niederländische Königspaar Willem-Alexander (52) und Maxima (48), die schwedische Kronprinzessin Victoria (42) sowie die britische Herzogin Camilla (72).