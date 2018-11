75 Jahre "Holiday on Ice" Pahde-Schwestern über "Holiday on Ice": "Wir sind immer aufgeregt"

Glanzvolle Abende garantiert

O'Keeffe wünsche sich für "Holiday on Ice", dass bei den Auftritten alles funktioniere. Die Show sei schließlich nicht nur technisch gesehen hochkompliziert. In "Showtime" werde beispielsweise das erste Mal mit 360-Grad-Hologramm-Effekten gearbeitet. Neben dem Eistanz werden aber auch einige Kraftnummern integriert - mal am Trapez über der Fläche schwebend, mal auf dem Eis. "Alles kann an dem Abend schiefgehen, aber ich weiß wie brillant die Artisten arbeiten und ich wünsche mir, dass alles glatt läuft und es glanzvolle Abende werden", sagt O'Keeffe. Und glanzvolle Abende garantiert die Show seit 1943, als "Holiday on Ice" das erste Mal in Toledo im US-Staat Ohio aufgeführt wurde.

Von Olympia zu "Holiday on Ice"

Neu in der "Holiday on Ice"-Familie sind die Paarlauf-Profis Aljona Savchenko und Bruno Massot. Die gebürtige Ukrainerin und der Franzose trainieren seit Jahren in Chemnitz zusammen, gewannen die Deutschen Meisterschaften 2016 und 2018, die Weltmeisterschaft 2018 und Olympisches Gold im selben Jahr. Für sie ist die Teilnahme an den beiden Shows eine willkommene Abwechslung zu den stressigen Wettkämpfen. "Bei unserer Aufführung können wir uns freier bewegen und unserer Kreativität freien Lauf lassen", erklärt Massot. Savchenko fügt hinzu: "Es gibt hier keine strikten Regeln wie bei Olympia." Die Stunts der beiden sind trotzdem aufwendiger. Sie zeigen beispielsweise Sprünge in mehrfacher Rotation, Savchenko wird von Massot mit einer Hand in die Luft gehoben oder von ihm über das Eis gedreht.

"Showtime" mit Aljona Savchenko und Bruno Massot startet am 29. November in Grefrath, "Atlantis" wird mit Valentina und Cheyenne Pahde am 6. Dezember zuerst in Magdeburg aufgeführt. Rund 70 internationale Eisläufer touren danach durch 25 deutsche Städte sowie Wien und Innsbruck. Highlights der neuen Saison sind unter anderem ein 20 Meter langer Zug auf dem Eis sowie Bungee-Einlagen der Künstler.