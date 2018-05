70.000 Euro Schaden Reifenplatzer: 23-Jähriger schrottet seinen Porsche

Laut Polizei wurde der Fahrer nur leicht verletzt, er kam in eine Münchner Klinik. An seinem Sportwagen entstand ein Schaden von 70.000 Euro - der Porsche dürfte ein Fall für den Schrotthändler sein. Durch den heftigen Einschlag in die Leitplanke wurden mehrere Teile des Autos auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Schaden an der Leitplanke beträgt rund 2.500 Euro.