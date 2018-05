700 Quadratmeter für 729.000 Euro Beyoncé kauft eine Kirche in New Orleans

Manche Investitionen der Stars sind für den Normalbürger anfangs schwer nachzuvollziehen. So auch der neuste Kauf von Superstar Beyoncé (36, "Top Off"). Wie "TMZ" berichtet, ist die Sängerin nun stolze Besitzerin einer Kirche in New Orleans. Der über 100 Jahre alte Steinbau soll etwa 700 Quadratmeter groß sein und war mit umgerechnet 728.800 Euro gelistet. Ob Beyoncé Rabatt bekommen hat, ist jedoch nicht bekannt. Die 36-Jährige hat, genau wie ihre Schwester Solange, bereits Wohneigentum in der Stadt, nun kommt das Gotteshaus dazu.