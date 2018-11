620.000 Tonnen Streugut Winterdienst in Bayern sieht sich gut gerüstet

2017 gab Bayern rund 28 Millionen Euro für Streusalz aus

Dies soll die Sicherheit erhöhen, da die Salzlösung nicht vom Wind weggeweht werden kann - wie das übliche Streusalz. "Dadurch benötigen wir deutlich weniger Salz, was Kosten spart und die Umwelt schont", sagte Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Mittwoch in Gersthofen. Die flüssige Sole könne außerdem vorbeugend auf die Straßen gestreut werden, sobald der Wetterdienst Glätte voraussagt.