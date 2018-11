Straßenreinigung: Wie viel müssen Hauseigentümer zahlen?

Zwar hat die Straßenreinigung in den vergangenen vier Jahren sogar einen Überschuss in Höhe von 700.000 Euro erwirtschaftet. Wegen eines neuen Tarifabschlusses bei den Straßenkehrern rechnet das Baureferat in den nächsten Jahren aber mit steigenden Betriebskosten. Für den Gebührenzeitraum 2019 bis 2022 sollen die Abgaben deshalb nun erhöht werden. Wie viel Hauseigentümer künftig für die Straßenreinigung bezahlen müssen, hängt dabei von der jeweiligen Reinigungsklasse ab. München ist nämlich im Wesentlichen eingeteilt in drei Straßenklassen – je nachdem, wie oft dort die öffentlichen Mülleimer geleert werden.