Fiat 500X Firefly: Schicker und technischer

Und was hat sich sonst noch so getan beim Facelift? Der 500X ist schicker geworden, keine Frage. Dafür sorgen etwa LED-Scheinwerfer, -Tagfahrlicht und -Rückleuchten. Letztere tragen jetzt wie der "normale" Cinquecento in ihrer Mitte ein Viereck in Wagenfarbe. Die Stoßstangen und der Unterfahrschutz wurden ebenfalls modifiziert. Und beim Interieur fallen das neue Lenkrad und neue Instrumente auf. Wer mag, kann seinen 500X auch noch durch diverse Individualisierungen weiter aufhübschen. "Je nach Kombination von Sitzbezügen, Verkleidungen und Farben sind sieben unterschiedliche Versionen des Innenraums möglich", so ein Fiat-Sprecher.