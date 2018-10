Thema Flüchtlinge: Spurwechsel ist nicht vorgesehen

Flüchtlinge verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren, steht hingegen nicht auf der Agenda von vbw und Staatsregierung. "Wir haben uns dagegen entschieden, das über einen Spurwechsel zu lösen, wie es ja zeitweise in der politischen Diskussion war", sagt Söder.

Zwar sei man der Auffassung, dass es möglich sein sollte, Integrationswillige und Integrationsfähige, die bereits eine Ausbildung begonnen oder einen festen Arbeitsplatz hätten, weiterarbeiten zu lassen. "Wir glauben aber generell, dass das Asylrecht kein Instrument ist, eine mögliche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu signalisieren", so Söder. "Wenn Fachkräfte zuwandern, sollen sie in Arbeit zuwandern, aber nicht in die soziale Sicherung."

Gaffal und Söder begrüßen jedoch das vom Bundeskabinett beschlossene Eckpunktepapier für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. "Unsere Maßnahmen setzen darauf auf", so der vbw-Präsident. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass die Hälfte der künftigen Arbeitskräfte auf dem heimischen Markt rekrutiert werden sollen, die andere Hälfte aus dem Ausland.

Derzeit gibt es rund 5,6 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Bayern. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 2,8 Prozent. "Das sind Rekordwerte", beteuert Gaffal.

Nun soll eine breite Bildungsoffensive starten – auch und insbesondere für Jugendliche ohne Berufsausbildung. 2019 soll es Investitionen in die Weiterentwicklung der Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien geben. Des Weiteren soll es künftig eine intensive Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit geben sowie Kampagnen zur Mobilisierung von Arbeitskräften.