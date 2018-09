K. wehrt sich auf der Grundlage der Mietpreisbremse, eines Bundesgesetzes, das die Landersregierungen per Verordnung umsetzen können. Für jede einzelne Kommune, in der die Bremse gelten soll, muss sie Begründungen liefern. Das allerdings hat der Freistaat nicht gemacht. Im Dezember 2017 erklärt das Landgericht die Verordnung für von Anfang an unwirksam. Sie gilt also nicht – auch nicht für K..