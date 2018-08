500 Schwimmer im Starnberger See Schwitzen statt Abkühlen beim Wettschwimmen

München - Eine Abkühlung war’s wohl kaum. Denn das Wasser im Starnberger See hatte am Samstag 25,5 Grad. Erfrischend ging’s trotzdem zu beim Starnberger See Schwimmen, zu dem sich rund 560 Teilnehmer angemeldet haben. Freizeitsportler, Urlauber und Spitzensportler traten zum Duell im Wasser an.