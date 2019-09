Der Stil der Band hat sich im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt. Vom reinen Metalcore hin zu komplexeren und vielfältigeren Songstrukturen - ohne dabei jedoch ihre eigene Handschrift zu verlieren. Neben fünf der Alben, die in Australien mit Gold ausgezeichnet wurden, haben Parkway Drive zudem zwei DVDs veröffentlicht (2012’s Home is for the Heartless und 2009’s Parkway Drive: The DVD) die beide Platinstatus erhalten haben.