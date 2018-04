48. Geburtstag Donald Trump: Keine Zeit für Melanias Geschenk

Am heutigen Donnerstag feiert die US-amerikanische First Lady Melania Trump ihren 48. Geburtstag. Da könnte man meinen, dass ihr Ehemann, US-Präsident Donald Trump (71), ihr ein stattliches Geschenk gemacht hat. Doch dem ist nicht so: In einem Fernsehinterview bei der Show "Fox & Friends" gestand der mächtigste Mann der Welt nun, dass er keine Zeit dazu hatte, etwas zu besorgen: "Wissen Sie, ich bin zu beschäftigt, um rumzurennen und Geschenke zu suchen, okay?"