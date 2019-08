Ihr Erfolg hat aber natürlich auch negative Aspekte - wie die lauernden Paparazzi. "Es umgibt mich schon seit vielen Jahren, wird aber gefühlt immer schlimmer. Je mehr man sich zurückzieht, je weniger man in der Öffentlichkeit von sich preisgibt, desto gieriger sind sie natürlich. [...] Damit muss ich wohl irgendwie leben. Aber es ist in der Tat nicht so einfach, weil man immer das Gefühl hat, wenn man nach draußen geht - das ist wie eine Schwelle in die Öffentlichkeit. Auch wenn ich eigentlich nur Lebensmittel kaufen will oder sowas."