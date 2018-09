Der erste angeklagte Einbruch soll im Oktober 2016 in Putzbrunn passiert sein. Über die Terrassentür des Einfamilienhauses gelang es laut Anklage dem 29-jährigen Naser M. ins Haus zu kommen. Er erbeutete dort Schmuck im Wert von 10.000 Euro. Der Schaden an der Tür: fast 1300 Euro. Wie auch in anderen angeklagten Fällen wurden Flüssigkeiten am Tatort verschüttet, um Spuren zu verwischen.