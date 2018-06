Vor seinem Abschied in Baikonur hatte Gerst gesagt, was er als erstes machen werde, wenn er schwerelos durch die Luke schwebt: "Wir umarmen unsere Freunde, die wir viele Monate nicht gesehen haben." Mit dem Baden-Württemberger kommen der Russe Sergej Prokopjew und die US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor in das Raumlabor. Dort werden sie von den US-Astronauten Andrew Feustel und Richard Arnold sowie vom Kosmonauten Oleg Artjemjew empfangen, die seit März im All sind.