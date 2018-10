400 Eier und 20 Kilo Zucker Prinzessin Eugenie: So mächtig wird ihre Hochzeitstorte

Für Sophie Cabot ist es eine große Ehre, die Auserwählte zu sein, die die Hochzeitstorte backen darf. Ihre Probe-Kuchen, die sie im Sommer in den britischen Palast liefern ließ, haben das Brautpaar offenbar überzeugt. "Ich hatte das Gefühl, der Kuchen hat sie begeistert", erklärte die Konditorin gegenüber Reportern. Die Vorbereitungen für die Torte haben bereits im Juli angefangen. "Ich backe normalerweise kleinere Torten, es ist also eine Herausforderung", so Cabot.