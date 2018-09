39 Jahre jünger Al Pacino: Das ist seine neue Freundin

Dass Dohan nur halb so alt ist wie er, scheint Pacino dabei nicht zu stören. Im Gegenteil. Der Schauspieler hat einen Hang zu jüngeren Frauen. Verheiratet war er bisher noch nie. Bis vor Kurzem war er noch mit Lucila Solá (42) liiert. Ihre Tochter Camila Morrone (21) ist zufällig gerade die Frau an der Seite von Leonardo DiCaprio (43, "Der große Gatsby"). Mit ihm steht Pacino aktuell für Quentin Tarantinos (55) neuen Film "Once Upon a Time in Hollywood" vor der Kamera, der vom Mord an Sharon Tate (1943-1969) durch den Charles-Manson-Clan 1969 handelt.