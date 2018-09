Aber auch in den Reihen der bisherigen vier Fraktionen – bei CSU, SPD, Freien Wählern und Grünen – gibt es einen großen Personal- und Generationswechsel: 39 der 180 Abgeordneten treten nicht mehr zur Wahl an, gehören dem nächsten Landtag also definitiv nicht mehr an: 19 von der CSU, 13 von der SPD, zwei von den Freien Wählern und fünf von den Grünen.