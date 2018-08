"Wir sind jetzt deutlich mehr in der Fläche unterwegs", sagt der Leiter des Straßenverkehrsamts, Holger Braune, und erklärt damit auch, warum die Zahl der geahndeten Verstöße trotz der Ausweitung der Verkehrsüberwachung von 2016 auf 2017 "nur" geringfügig (von 39 029 auf 39 653) nach oben ging. Die Verkehrsüberwachung hat aktuell acht Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte. Eine Stelle sollte zunächst nicht mehr nachbesetzt werden; der Verkehrssenat sieht diese aber wegen der vielen Beschwerden und des großen Kontrollbedarfs auch künftig für nötig an. So hört man bei Bürgerversammlungen häufig, dass sich die Bürger gerade in den weniger zentralen Stadtteilen noch mehr Kontrollen wünschen.