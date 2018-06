350 Millionen verkaufte Bücher Nicht nur Bill Clintons Geheimwaffe: Wer ist James Patterson?

Gerade erst hat er zusammen mit Bill Clinton (71), dem ehemaligen Präsidenten der USA, ein Buch herausgebracht. Und wie alles, was James Patterson (71) anfasst, klettert auch "The President Is Missing" auf den internationalen Bestseller-Listen steil nach oben. Doch wer ist der Autor überhaupt? Das gibt es über den weltweit kommerziell erfolgreichsten Schriftsteller zu wissen.