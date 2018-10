München - Rekord am Münchner Flughafen: Mehr als 35 Millionen Reisende sind dort in den ersten neun Monaten des Jahres registriert worden. Die Zahl der Fluggäste nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast eine Million zu, was einem Zuwachs von fast drei Prozent entspricht, wie der Airport am Montag mitteilte.