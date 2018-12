München - Wie die Polizei berichtet, kam der Münchner am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr blutüberströmt in der Wohnung seiner Freundin an. Der alkoholisierte Mann konnte ihr nur noch berichten, dass er nach dem Verlassen einer Bar in der Thalkirchner Straße mit zwei jungen Männern in Streit geraten sei. Dann war er Richtung Sendlinger-Tor-Platz gegangen. Hier sollen ihm die beiden Männer aufgelauert und tätlich angegriffen haben.