München - Mit diesem Wochenende kann der TSV 1860 und allen voran Angreifer Prince Osei Owusu zufrieden sein: Nach dem 4:3-Erfolg in der 3. Liga gegen den Chemnitzer FC, bei dem der Stürmer mit seinem Last-Minute-Tor für die Entscheidung sorgte, war Owusu auch einen Tag später beim Testspiel gegen den TSV Rain der entscheidende Mann. Der 23-Jährige netzte in der 85. Minute per Foulelfmeter zum 3:2-Endstand für die Löwen ein.