Am Montag, 29. April, haben die drei in München ihre Tour gestartet, die sich Pasta Gorillas nennen, denn Nudeln sind ihr Nahrungsmittel Nummer eins, weil die haltbar sind und satt machen. Und Gorillas, weil Felix, Nico und Julian diese Affen als Lehrmeister in Sachen Gelassenheit ansehen.