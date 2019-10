Und, was fast noch wichtiger ist, auf ein maximales Drehmoment von saftigen 400 Newtonmeter, das schon ab 2000 Touren parat steht und den 1,5-Tonner per Siebengang-S-Tronic und quattro-Antrieb auf Wunsch sehr zügig in Schwung bringt. In Zahlen: 4,9 Sekunden vergehen beim 0-bis100-Spurt, bei 250 Sachen wird wie gewohnt abgeregelt. Obwohl: Bei einem nur 4,21 Meter langen SUV ist es doch eher ungewöhnlich, dass es überhaupt so schnell fährt.