Die Polizei wertete die gesicherten Spuren in den Fällen aus und der Verdacht fiel auf einen 29-jährigen Wohnungslosen. Am vergangenen Dienstag gegen 20 Uhr erkannte eine Streife der Polizeiinspektion Milbertshofen den Gesuchten am Carl-Orff-Bogen. Als sie den Mann kontrollieren wollten, ergriff er laut Polizei die Flucht.