30 Jahre nach ihrem Debüt Gitta Saxx zieht mit 53 wieder für den "Playboy" blank

18 Jahre ist es her, dass Model und Buchautorin Gitta Saxx als "Playmate des Jahrhunderts" in der deutschen "Playboy"-Ausgabe zu sehen war. Nun, mit inzwischen 53 Jahren, grüßt sie erneut so wie Gott sie schuf vom Cover der November-Ausgabe des Männermagazins. Nach ihrem Debüt im Jahr 1988 mit 23 Jahren und ein Jahr später als "Playmate des Jahres" ist es somit schon das vierte Mal für Saxx.