Der Angeklagte muss 25.000 Euro Schadensersatz an die junge Frau zahlen

Ausschlaggebend für das Urteil, so Ziegler, sei die "glaubhafte Aussage" der Geschädigten Karin R. gewesen. "Sie zeigte keinen Belastungseifer, hat im Gegenteil auch Entlastendes zugunsten des Angeklagten vorgebracht." So habe die 19-jährige Studentin dargestellt, dass sie damals in den Angeklagten verliebt gewesen sei und "dass sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch selbst wollte."