Alkoholfahne und Jogginhose

Männer in Jogginghose kommen dagegen bestenfalls ins Fitnessstudio, aber garantiert nicht am Türsteher einer bekannten Diskothek vorbei. Diese niederschmetternde Erfahrung machte ein 21-Jähriger aus Neubiberg. Er wollte gegen 1.30 Uhr in die Milchbar. Doch der Türsteher ließ ihn eiskalt abblitzen und sagte nur: "Du kommst hier nicht rein." Vermutlich lag das aber nicht nur an der schlabbrigen Jogginghose, sondern auch an der Alkoholfahne. Mindestens zwei Promille dürfte der Neubiberger am Dienstagabend letzter Woche intus gehabt haben.