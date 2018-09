3. Liga im Überblick Sieg gegen Braunschweig: SpVgg Unterhaching ist Tabellenführer!

Osnabrück musste sich am Samstag beim Halleschen FC mit einem 1:1 (0:0) begnügen, ist aber neben Haching als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Dennoch stehen die Niedersachsen in der Tabelle nur noch auf Position drei, da Aufsteiger KFC Uerdingen durch ein 1:0 (0:0) bei Preußen Münster an ihnen vorbeizog. Das Siegtor für den KFC erzielte Tanju Öztürk in der 77. Minute. Der TSV 1860 steht nach dem 2:0-Erfolg am Freitagabend gegen Energie Cottbus auf dem vierten Tabellenplatz.