3,4 Millionen Euro Gewinn Drogenbande baute Einfamilienhäuser zu Plantagen um

Wien - Sie mieteten Einfamilienhäuser an und bauten sie zu Marihuana-Plantagen um: Die Polizei in Österreich hat einen Drogenring zerschlagen, der über 3,4 Millionen Euro durch den Verkauf illegaler Substanzen erwirtschaftet haben soll. Wie das österreichische Bundeskriminalamt am Sonntag mitteilte, wurden bereits am Freitag in Wien und Niederösterreich 20 Häuser durchsucht. 24 Personen wurden dabei festgenommen. Die Ermittler fanden in den Häusern 14 Marihuana-Plantagen. Sie stellten mehr als 7500 Cannabispflanzen, über zehn Kilogramm verkaufsfertig abgepacktes Marihuana, 350 Gramm Kokain, 80 000 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone und eine Faustfeuerwaffe sicher.