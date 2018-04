Die Sensation ist möglich Münchner Mannschaft hat Chance auf die Jugend-Bundesliga!

Etwas Einzigartiges tut sich in Münchens Handball-Szene: Vereine und Verbände haben sich zusammengetan, um jungen Talenten eine Heimat und Perspektive in der Region zu geben. Am kommenden Wochenende könnten diese Bemühungen mit einem unerwarteten Erfolg gekrönt werden.