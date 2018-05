Entscheidung für Götze aus "Bauchgefühl" heraus?

Der Bundestrainer, der am letzten Bundesliga-Spieltag keine neuen Erkenntnisse sammeln konnte, dürfte für die historische Mission Titelverteidigung erst einmal auf Zeit spielen und einen größeren Kreis an Spielern in sein vorläufiges Aufgebot berufen. Erst am 4. Juni muss Löw beim Weltverband Fifa seinen endgültigen 23-Mann-Kader angeben.