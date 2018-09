26-Jähriger starb am Freitag Ed Sheeran, James Corden und Paris Hilton trauern um Rapper Mac Miller

Der nur wenige Monate ältere britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran (27) nimmt die Nachricht offenbar schwer mit. Er postet auf seinem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden zusammen frech in die Kamera blicken. Dazu schreibt er: "Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Mal mit Mac herumgehangen und er war immer so ein Schatz, hatte immer die Zeit für jeden, egal wer sie waren. Er war nicht nur ein großes Talent, sondern auch ein großartiger Mensch. Liebe und Gebete an seine Familie und Freunde. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es ist so herzzerreißend."