Die erste Etappe führte von Garmisch nach Nassereith. Mit 43,6 Kilometern und 2.471 Höhenmetern keine kurze Etappe. Mingo und Namberger kamen nach vier Stunden und 24 Minuten ins Ziel – mit einer Sekunde Vorsprung vor ihren Verfolgern. "Wir hatten das schwarze Trikot", sagt Mingo und freut sich noch heute. Das erste Ziel war erreicht.

Die letzten Nachzügler kamen nach etwa zehn Stunden an. "Das sind die eigentlichen Helden", sagt Mingo voller Respekt. Wir sind mittlerweile an der Kötztinger Hütte angekommen. Etwa 300 Höhenmeter haben wir – meist im Laufschritt, kurz auch gemächlicher – zurückgelegt. Der Ausblick von der Terrasse der Gaststätte ist der Lohn. Allen Läufen in den Alpen, in Spanien oder sonst wo zum Trotz: Am Kaitersberg läuft Mingo nach wie vor gern. "Vor fünf Jahren warst du ein Exot, wenn du den Osser hochgerannt bist. Inzwischen triffst du immer mehr Läufer am Berg", erzählt er. Das freut ihn.

Mingo ist kein Laufprofi, sondern Realschullehrer. Das Training – acht bis zwölf Stunden pro Woche, in der Wettkampfvorbereitung auch mal 15 – muss er in seinen Alltag als Lehrer und Familienvater integrieren. Das heißt: Mingo geht schon mal gegen 6 Uhr auf die Piste.

Und was sagt seine Frau zu diesem Hobby?

"Meine Frau ist selbst gelaufen. Veronika versteht das", sagt er. Grinsend fügt er hinzu: "Die weiß ja auch, dass ich lästig werde, wenn ich zwei oder drei Tage nicht zum Laufen komme."

Mingo läuft, weil er gerne läuft. So einfach ist das. Und wenn man ihm – wechselweise seine sehnigen Unterschenkel und die schöne Aussicht vom Kaitersberg im Blick – hinterherrennt, dann stellt sich eine Frage irgendwann nicht mehr: Warum macht er das?

Wir biegen wieder auf den Parkplatz ein. Es war ein angenehmer Lauf. Außer in den steilsten Passagen hatte ich immer genug Luft, zumindest eine Frage einzustreuen. Das mag daran liegen, dass Mingo noch immer Hunderte Kilometer und Tausende Höhenmeter in den Knochen stecken. Viel wahrscheinlicher ist der Grund dafür aber, dass Mingo ein netter Kerl ist, der will, dass Laufen Spaß macht. Und zwar jedem. Auch dem Reporter, der ihm hinterherrast.