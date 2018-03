München - Das mit den Hunden ist so eine Sache: Die einen lieben sie, die anderen können sie überhaupt nicht ausstehen. Ein solcher Konflikt trug sich im vergangenen September in einer Münchner Firma zu: Eine Frau legte sich einen etwa sechs Monate alten Vierbeiner zu und brachte diesen jeden Tag mit in die Arbeit. Dies brachte widerum einen Kollegen, welcher eher zur Kontra-Hunde-Fraktion gehört, auf die Palme.