"Die Zerstörung einer der schönsten Synagogen Europas – im Zentrum Münchens, mit eifriger Mithilfe der Stadtverwaltung und vor den Augen der Münchner Bevölkerung – war Ausdruck der bereits fortgeschrittenen Entrechtung der jüdischen Bevölkerung", erinnerte Oberbürgermeister Dieter Reiter in seiner Rede. Das Gefühl der "Einsamkeit und Schutzlosigkeit" dürfe sich "nie mehr wiederholen". Unfassbar: Am Rand der friedlichen Kundgebung provozierten Neonazis aus dem Umfeld jener Rechtsterroristen, die 2003 einen Anschlag auf die neue Synagoge am Platz geplant hatten.