25 WM-Spiele in 32 Tagen Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss: Bekommt er ein WM-Baby?

Viele Fußball-Kommentatoren werden im Netz von den Fans angefeindet - wie gehen Sie mit Kritik um?

Fuss: Das hält sich bei mir in überschaubaren Grenzen. Aber unser Geschäft hat ja sehr stark mit Emotionen zu tun. Und neben Spielern, Trainern, Schiedsrichtern etc. sind eben auch Kommentatoren betroffen. Das ist leider auch so ein Stück weit Zeitgeist geworden. Solange die Grenzen des guten Geschmacks nicht verlassen werden, ist das auch okay. Grundsätzlich sollte man das allerdings nicht zu ernst nehmen.