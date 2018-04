25. Todestag von Stephen Lawrence Meghan Markle: Stylischer Auftritt in der Kirche

Meghan Markle (36) hat einen stylischen Auftritt als frisch gebackene Tante hingelegt. Am Tag der Geburt des dritten Kindes von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) besuchte sie gemeinsam mit Prinz Harry (33) die Gedenkfeier zum 25. Todestag von Stephen Lawrence in der St. Martin in the Fields Kirche in London. Der britische Student war 1993 von mehreren Tätern aus rassistischen Motiven erstochen worden.