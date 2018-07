25 Jahre "Biss" "Nicht stinken zu müssen, ist ein großes Ereignis"

Viele Menschen kaufen ja nicht nur die Straßenzeitung, sondern spenden auch.

Die Spendengelder nehmen die Verkäufer dann zum Beispiel für die Wohnungseinrichtung, um ihre Zähne rekonstruieren zu lassen oder Sprachkurse zu besuchen. Das ist alles der Stadtgesellschaft geschuldet, weil die einsteigt. Weil die nicht nur von außen zuschaut, sondern einzelne Menschen und das Projekt mitträgt.

Es gibt aber nicht nur Happy Ends, sondern auch. . . Scheitern? Kann man das sagen?

Natürlich. Scheitern ist immer möglich. Wir unterscheiden uns da nicht von einer normalen Firma: Wir setzen auf Leistung. Wir begleiten die aber sozialpädagogisch und mit allen Strukturen, die die Stadt hergibt. Das beste Beispiel: unser Entschuldungsprogramm. Die Verkäufer können sich strukturiert entschulden lassen – wir machen das aber nur ein Mal. Das sind ja erwachsene Menschen, wir können nicht immer die Hand draufhalten. Eigene Einnahmen sind für unsere Verkäufer aber der größte Schutz, nicht wieder zurückzufallen. Und wenn sie dann irgendwann wieder eine Wohnung haben und den Schlüssel ins eigene Schloss stecken können: Das ist ein wahnsinniges Gefühl für die!

Der Wohndruck in München steigt – merken Sie das auch?

Natürlich. Wir haben das große Glück, dass wir "Bürger in sozialen Schwierigkeiten" sind, also eine Straßenzeitschrift, keine Obdachlosenzeitschrift. Die Mehrzahl unserer Leute ist arm, manche sind krank, behindert, aber nicht zwingend obdachlos. Aber wir merken das, klar. Und seit dem Scheitern unseres großen Projekts Hotel (Biss wollte 2011 ein soziales Hotel im ehemaligen Frauengefängnis gründen, der Freistaat gab das Grundstück aber einem privaten Investor, der dort Luxuswohnungen baut; Anm. d. Red.) gehen wir in Richtung Wohnraumerwerb. Inzwischen haben wir fünf Wohnungen gekauft, die wir günstig vermieten an einen Verkäufer oder einen bedürftigen Münchner so dem Spekulationsmarkt entziehen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir wollen das tun. Und die Münchner trauen uns offenbar auch zu, mit Wohnraum seriös umzugehen: Wir bekommen inzwischen öfter Angebote für Wohnungen zu einem vertretbaren Preis von Menschen, die helfen möchten.

Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie tun noch nicht genug?

Nee. Wenn man in diesen Zustand gerät, wird man hilflos. Auch Klagen und Jammern: Werden Sie von uns nie hören. Damit schiebt man es immer auf andere – auf den Staat, auf Söder. Das kann man machen, aber wir sagen: Wir schaffen stattdessen selbst Bedingungen, in denen wir Menschen in existenziellen Nöten helfen können dabei, dass sie wieder wählen können.

Wird München Biss noch weitere 25 Jahre brauchen?

Die Frage ist, ob es München gelingt, eine bessere Verteilung der Güter herzustellen. Wenn das nicht gelingt, wenn es noch ungerechter wird, wird es weiter Projekte geben müssen wie Biss. Und dafür spricht vieles.