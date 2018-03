Für Exekutionen hat Japan sieben Standorte: in den Städten Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima und Fukuoka. Wohin die sieben zum Tode Verurteilten verlegt werden, sei zwar unklar, hieß es. Allerdings berichteten Reporter am Dienstag vor den Gefängnissen in Sendai und Nagoya über die Ankunft von Bussen mit Todeskandidaten. Sektengründer Asahara soll demnach weiter im Gefängnis in Tokio sein.

Der inzwischen 63-jährige Asahara hatte das spirituelle Vakuum genutzt, das nach den wirtschaftlichen Boom-Jahren in Japan entstanden war und die junge Generation zu neuen Religionen trieb. Mit dem Saringas-Attentat in Tokio soll die Sekte versucht haben, eine geplante Razzia der Polizei gegen ihr Hauptquartier am heiligen Berg Fuji zu verhindern.

Japans gesellschaftliches Trauma

Der Anschlag wurde für Japan zu einem gesellschaftlichen Trauma. Er zerstörte die Überzeugung der Japaner, in einem Sicherheitsparadies zu leben. Noch heute leiden viele der Opfer unter den psychischen, physischen und finanziellen Folgen.

Wegen des Giftgasanschlags auf die Tokioter U-Bahn sowie anderer Verbrechen mit insgesamt 29 Todesopfern wurden 13 Todesurteile verhängt, sechs andere Angeklagte erhielten lebenslange Haft.