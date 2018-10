23-jähriger Student Vom Hörsaal in den Landtag - der jüngste Abgeordnete Bayerns

Schon seit seiner Schulzeit ist Siekmann politisch engagiert. In seiner Heimat in Rheinland-Pfalz war er Kreisschülervertreter, seit Studienbeginn in München 2014 ist er in der Hochschulpolitik aktiv. Unter anderem hat er für den Erhalt des Münchner Semestertickets gekämpft. Als seine Themenschwerpunkte nennt er Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jugendbeteiligung, Umweltschutz und Verkehr.