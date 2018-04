220 Millionen Euro Kosten befürchtet Debatte um Kostenlos-Kita für alle: Söder contra München

München - Am Dienstag noch hatten viele im Rathaus gehofft, dass ohnehin bald die Kostenlos-Kita für alle kommt. Finanziert vom Freistaat. Noch am Mittwoch appellierte die Stadtrats-FDP in diese Richtung. Doch die bayerische Kostenlos-Kita kommt nicht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung: "Anstatt einfach nur blind auf Gebührenfreistellung zu setzen, steigern wir lieber die Qualität der Betreuung unserer Kinder." So will er in längere Öffnungszeiten und zusätzliche Plätze investieren.