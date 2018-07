22 Jahre nach der Tat Mord an Rapper Tupac wird neu aufgerollt

Auslöser sei ein im Februar in den USA gezeigtes Interview im Rahmen der Serie "Death Row Chronicles". Darin erzählt Rapper und Tupac-Rivale Keefe D, dass er den Mörder kenne. Keefe D sagt, er habe in Las Vegas in dem Auto gesessen, aus dem auf Tupac geschossen wurde - gemeinsam mit seinem Neffen Orlando Anderson, der seit Beginn der Ermittlungen als Verdächtiger gilt, und zwei Gang-Mitgliedern.