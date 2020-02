Benjamin Dolic soll beim ESC 2020 für Deutschland antreten

Am Donnerstag (21.30 Uhr) wird Barbara Schöneberger das Geheimnis nun endlich lüften und in der Sendung "Unser Lied für Rotterdam" auf dem Sender One den deutschen Beitrag für den Musikwettbewerb vorstellen. Die 45-minütige Sendung wird erst wenige Stunden vorher in einem Hamburger Clubkino, der Astor Filmlounge in der Hafen-City, aufgezeichnet. Deutschland ist als wichtiger Geldgeber automatisch für das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam (Niederlande) am 16. Mai gesetzt.