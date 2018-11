2017 hatte er einen Rückfall AJ McLean und die Sucht: Seine Familie ist Halt und Risiko zugleich

Vergangenes Jahr hat AJ McLean (40) einen Rückfall in seiner Alkoholsucht erlitten, wie er dem "People"-Magazin nun ehrlich gestand. Er schäme sich nicht, das zuzugeben, so der Sänger: "Es ist kein Geheimnis, dass das eine Krankheit und ein täglicher Kampf ist." Der Backstreet Boy ("As Long As You Love Me") und Familienvater kämpft seit Jahrzehnten gegen die Sucht, lässt sich aber nicht unterkriegen.